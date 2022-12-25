عادل الغضبان يتابع معدلات الإنجاز بمشروعات الإسكان فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا مع مسئولى الإسكان بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل فى عدد من مشروعات الإسكان الجارى العمل بها.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان، وعدد من الجهات التنفيذية فى بورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلى من مدير مديرية الإسكان والجهات التنفيذية حول معدلات ونسب تنفيذ الأعمال فى مشروعات الإسكان ونسب تنفيذ المرافق، موجها بتكثيف العمل لسرعة نهو المشروعات فى أقرب وقت.

وشدد محافظ بورسعيد، على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أى عقبات، وسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية فى عدد من القطاعات، مؤكدا أن بورسعيد تشهد أعمال تنموية غير مسبوقة فى مجال إقامة مشروعات خدمية تهدف لخدمة المواطن فى المقام الأول.

وتشهد محافظة بورسعيد، عدداً من المشروعات الإسكانية بداية من مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد والتى تشمل على عدد كبير من الوحدات الجديدة والشاملة لجزء من مشروع الشهير باسم مشروع الـ "9000".

كما تشهد المحافظة، بناء مشروع الإسكان الاجتماعى بمراحله الثلاثة فى نطاق مناطق متفرقة ببورسعيد، من حى المناخ والحى الإماراتى ومدينة بورفؤاد أيضاً، هذا بالإضافة إلى مشروع الإسكان التعاونى.

تأتى كل هذه المشروعات من أجل توفير سكن مناسب لأهالى محافظة بورسعيد، هذا بجانب بديل المناطق غير الآمنة والتى يتم تسكينها بشكل دورى.