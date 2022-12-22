تعرف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة المنيا

أكد الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، على الانتهاء من الاستعدادات التامة لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022/2023 لجميع كليات الجامعة العشرين، والمقرر إنطلاقها فى التاسع من يناير، وفقًا للخريطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، سواء فيما يتعلق بمواعيد الدراسة، وبدء الامتحانات.

وقال إنه تم إعلان جداول الامتحانات بجميع الكليات، وتوفير الملاحظين والمراقبين، وإعداد خطة شاملة لانتظام أعمال الامتحانات، وتشكيل كافة لجان الكنترولات والإدارة بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية طوال فترة انعقادها، إلى جانب إستعدادات مركز الاختبارات الإلكترونية لإستقبال طلاب القطاع الطبى لأداء الاختبارات به.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومديرى شئون التعلم والطلاب، ومديرى إدارات الوافدين والتوثيق.

ووجه د. "فرحات" إلى مراعاة مواعيد الأجازات، والأعياد الدينية والقومية عند وضع جداول الامتحانات تزامنًا مع أعياد الأخوة المسيحيين فى السابع من يناير القادم، وإتاحة يوم سابق ولاحق له وفقًا لجداول الامتحانات، حرصًا على مستقبل الطلاب.

كما إستعرض خلال الاجتماع، نسب نشر المقررات الدراسية المرفوعة على منصة الجامعة التعلمية، وانجازات الكليات بها، مشددًا على توفير محتوى ومصادر علمية لكافة المقررات الدراسية، وتعزيز الجهود والآليات التى تضمن تحقيق التعلم الإلكترونى التفاعلي.

كما تابع سيادته، تعديل اللوائح بالكليات للتحويل لنظام الساعات المعتمدة، وفقًا لما تُحدده اللوائح الداخلية المنظمة وبما يحقق متطلبات الجودة والمخرجات التعليمية التى تواكب التطور للنظم التعليمية العالمية واحتياجات المجتمع والمستقبلية من هذه التخصصات، وبما يتوافق مع الإطار المرجعى الاسترشادى للمجلس الأعلى للجامعات.