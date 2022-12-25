شوارع مدينة العريش على ساحل شمال سيناء تتجمل بالرصف وفتح محاور جديدة

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة العريش على شمال ساحل شمال سيناء، أعمال تطوير ورفع كفاءة لشوارعها، بالتزامن مع تنفيذ أعمال رصف جديدة، واستكمال العمل بالمحاور الرئيسية الساحلية، واستكمال أعمال فتح ممرات سبق إغلاقها.

وقال اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، انه تم فتح جميع الشوارع بنطاق منطقة الخلفاء الراشدين على ساحل المدينة، وتنفيذ أعمال تجريد ومسح ورفع تراكمات أكوام ردش ونظافة وتسوية، والدفع بفريق عمل من الإدارة الهندسية قسم الإنارة لعمل صيانة مصادر الإنارة العامة بمنطقة خدمات حى الكرامة وتم صيانة المدخل الرئيسي للحي، وبعض المناطق داخله، وجارى استكمال أعمال صيانة الشبكات.

وأضاف انه تم الانتهاء من إصلاح الأعطال بشبكات المياه الواردة شكاوى بها من المواطنين بمناطق حي الفواخرية شارع سوهاج، و2 عطل بشارع حلوان، وإصلاح 4 أعطال مياه في شارع المحور الجديد المثلث، والانتهاء من اصلاح جميع الاعطال في شارع الإسكندرية، وإعادة رد الشيء لأصله وسط المدينة بشارع جده من أمام ، وشارع ديوان آل حجاب.

وقال رئيس مدينة العريش، إنه تم بالتنسيق مع شركة النظافة توزيع صناديق القمامة الجديدة فى الشوارع والميادين، وهي حديثة تعمل بنظام رفع بمكبس سيارة النظافة، وتم وضعها بمناطق وسط المدينة، وميدان الرفاعي، وشارع علي بن أبي طالب وشارع الوادي ، و بجوار مدرسة أبو هندية مدرسة آل ياسر، و بجوار مسجد المحطة ومنطقة مكسيم وبداية شارع النافورة، و بجوار مسجد الغفار شارع المحور، وفى منطقة خدمات المساعيد بدوران شبرا، والشهر العقاري وأمام السنترال وشارع أسيوط، وجاري التوزيع بباقي الأحياء.

وقال رئيس مدينة العريش، انه تم تنفيذ أعمال الرصف فى منطقة خدمات الضاحية إحدى مناطق خدمات العريش ضمن أعمال تطوير العريش للخطة الاستثمارية لأعمال عام 2022، والمتواصلة لحين الانتهاء من الهدف المخطط من الخطة الاستثمارية لمدينه العريش.

واشار انه في إطار الحفاظ علي أملاك الدولة وإزالة التعديات، وعدم البناء علي أملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص، تم تنفيذ حملة وقف أعمال بالمهد علي أملاك الدولة بمنطقة آل ياسر، وإيقاف الأعمال، وتنفيذ حملة إزالات تعديات بشارع العشرين والرابط بين شارع الخزان والمحور الجديد من أسوار وسلالم وبلكونات، وهى زوائد علي خط التنظيم بشارع العشرين لاستكمال أعمال رفع كفاءته ورصفه، وتنفيذ حملة لإيقاف أعمال بناء عدد 2 مبني دور ثالث بدون تصريح أستكمال أعمال مباني مسبق من المجلس.

وتتواصل فى مدينة العريش بشمال سيناء، أعمال المرحلة الثانية من تطوير محور ساحل مدينة العريش الغربى.

وقال أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، انه قام بمتابعة سير العمل ومراحل التنفيذ الجارية ضمن مشروع تطوير المحاور الرئيسية بمدينة العريش.

واشار انه يجرى العمل فى التمهيد والتجهيز للرصف بحضور جهات التنفيذ والإدارة الهندسية بالمجلس وممثلى مرافق مجلس المدينة والاتصالات وشركة الغاز لتيسير العقبات التي تعوق سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بالمحور.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش، تنفيذ أعمال النظافة وتجريد الرمال من شوارع منطقة العبور ومحيط دار الايتام والشارع المؤدي لمجمع مدارس التربية الخاصة ، وجارى الانتهاء من تركيب المرافق التي تعمل بالشارع العمومي من منطقة ملك المسامير وصولا لمديرية الزراعة، تمهيدا للرصف، وفتح شارع مدخل حى الكرامة بجوار جامعه العريش.

وأوضح بيان مجلس المدينة الإنتهاء من رفع آثار الأمطار بالأماكن التى تراكمت بها المياه بمعدات المجلس فى أحياء ومناطق المساعيد، والسمران، وال أيوب، وال ياسر، وكوبري ابو صقل، والخلفاء، والساحة الشعبية، وجسر الوادي، والعبور.



اصلاح شبكات اناره



اعمال يومية



بعد الرصف



تنفيذ اعمال خدمات



توفير صناديق قمامه



حركة اصلاح الشوارع



فتح شوارع مغلقة



فتح شوارع وعودة الحركة



مد المرافق