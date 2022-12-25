شفط مياه الأمطار من شوارع البرلس ومصيف بلطيم بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت مجالس مدن برج البرلس و مصيف بلطيم ، وبلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، من رفع مياه الأمطار ، التي شهدتها تلك المدن وعدد من القرى ، من هطول أمطار مابين متوسطة لغزيرة، لرفع المياه، بالإضافة تسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، التي شهدها المصيف اليوم، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات، و صفايات المطر.

كما تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والتأكيد على تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات، و صفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل علي مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث ، كما تابع استمرار أعمال النظافة اليومية بمناطق المدينة المختلفة.

كما تابع وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، رفع مياه الأمطار من شوارع وأحياء المدينة، ومن الطريق الدولي، كما تابع اعمال النظافة، ورفع كفاءة صفايات الأمطار.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع الغرف الفرعية بمراكز المدن ال14، وكافة مديريات الخدمات والجهات المعنية لسرعة التواصل مع التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على سرعة حلها والتعامل معها.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن وجود غطاء سحابي كثيف يغطي سماء السواحل الغربية بالكامل يتساقط منه الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة ؛ ومد رطب من الرياح الشرقية تزيد من تكاثف السحب وتمتد للداخل خلال الساعات القادمة لتؤثر الأمطار على الدلتا والقاهرة.