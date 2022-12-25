شحن 8 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 10853 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

كما استقبل الميناء السفينة ADALADY القادمة من أسبانيا، وذلك لتفريغ 7335 طن رخام، وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.

كما وصل الميناء السفينة ZAMZAM A القادمة من تركيا، وذلك لتفريغ 3518 طن رخام.

وذكر البيان أن الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد استقبلت السفينة EVER RELIANCE القادمة من رومانيا وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 32309 طن وذلك لشحن 50 الف من خام الكلنكر إلى الجابون، حيث تعتبر الدول الافريقية المستورد الأول لخام الكلنكر من ميناء شرق بورسعيد.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن، تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية، فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.