سقوط سقف حجرة بمنزل فى الإسكندرية..والحماية المدنية تحاول إنقاذ محتجز بداخله

الإسكندرية جاكلين منير

تلقت غرفة حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا، بسقوط سقف حجرة في شارع "الشاعر" التابع لحى الجمرك، مع تواجد حالة محتجزة داخل العقار، وتوجهت قوات الحماية المدنية، وقيادات تنفيذية بالحى لمقر العقار لاتخاذ اللازم و خروج الشخص المحتجز داخل العقار.

يأتى ذلك بسبب ما تتعرض له محافظة الإسكندرية فى تلك الأيام، لمنخفض جوى سطحى يمر على البحر المتوسط و يؤثر على طقس الإسكندرية، بما يتسبب فى موجة جديدة من الطقس السئ،حيث شهدت محافظة الإسكندرية خلال الأيام السابقة،امطارا خفيفة ومتوسطة و أحيانا غزيرة علي فترات متقطعة زادت شدتها علي مناطق غرب الاسكندرية ،وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من منخفض جوى سطحى يمر على البحر الأبيض المتوسط، يصاحبه انخفاض كبير فى درجات الحرارة.

وكانت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية قد تلقت بلاغا، بسقوط شرفة عقار قديم بنطاق حى غرب الإسكندرية بمنطقة الورديان شارع الأمير لؤلؤ، ما تسبب فى تحطم سيارة أسفل العقار، ودون إصابات بشرية وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها الاسكندرية اليوم فى ذروة المنخفض الجوى السطحى الذى تسبب فى هطول أمطار رعدية غزيرة منذ فجر اليوم و حتى الصباح .

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.

وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.



انهيار جزئى بحى الجمرك (1)



انهيار جزئى بحى الجمرك (3)