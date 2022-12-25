رفع 300 طن من نواتج تطهير الترع بمركز طهطا فى سوهاج.. صور

سوهاج – عمرو خلف

تابع المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، حملات رفع نواتج تطهير الترع بالمجالس القروية بطهطا، حيث تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من نواتج تطهير الترع بالمجالس القروية التابعة لمركز ومدينة طهطا، فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع.

وخلال العمل على رفع المخلفات ونواتج تطهير الترع، شدد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، على ضرورة تنفيذ توجيهات وتعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والاستمرار فى رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بنطاق مركز ومدينة طهطا والقرى التابعة لها.

وتمت أعمال رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع لمركز ومدينة طهطا وبإشراف نواب رئيس المركز ورؤساء المجالس القروية ومسئولي النظافة وعدد كبير من معدات الوحدات المحلية.

كما تابع المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، الأعمال المستمرة لتجميل وتطوير طريق أسيوط سوهاج الزراعى بداية من مدخل طهطا القبلى بنطاق مجلس قروى الصوامعة غرب وحتى مدخل طهطا البحرى بنطاق مجلس قروى شطورة، وتمت أعمال التطوير والتجميل والدهانات بإشراف رؤساء المجالس القروية الصوامعة غرب وشطورة وسكرتيرى القرى ومسؤولى التجميل والدهانات بالشؤون الإدارية ومعدات الوحدات المحلية.



رفع نواتج تطهير الترع بالمجالس القروية (1)



رفع نواتج تطهير الترع بالمجالس القروية (2)



رفع نواتج تطهير الترع بالمجالس القروية (3)



رفع نواتج تطهير الترع بالمجالس القروية (4)