رعد وبرق وأمطار غزيرة تغطي شوارع الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو من محافظة الإسكندرية ينقل حالة الطقس بالمحافظة، حيث شهدت هطول أمطار غزيرة مع رعد وبرق، وسقطت كميات كبيرة من المطر تفوق استيعاب الصرف الصحي، والصرف الصحي يتدخل لرفع المياة المتراكمة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار متوسطة نهارا قد تكون غزيرة مساء على شمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 70٪، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، متوسطة نهارا تكون غزيرة مساء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.



أمطار تغرق شوارع الإسكندرية



أمطار كثيفة بالإسكندرية



طقس الإسكندرية



المياه تغرق شوارع الإسكندرية



بطء حركة المرور بسبب مياه المطر



"الصرف الصحى" تحاول شفط المياه