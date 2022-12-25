رئيس مدينة الأقصر يترأس لجنة لمتابعة أعمال صيانة وإصلاحات الكورنيش.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، على رأس لجنة مشكلة بمتابعة أعمال الصيانة والإصلاحات الخاصة بكورنيش النيل بالمدينة بمرحلتيه الأولى والثانية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

وقال اللواء علي الشرابي، فى بيان صحفى، إنه قامت اللجنة بحصر الأعمال التي تحتاج إلى تنفيذ أعمال صيانة وإصلاحات، وتم تنفيذ الصيانة اللازمة وجاري استكمال الأعمال، حيث بدأت محافظة الأقصر في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الممشى السياحي بشكل متطور وحضاري، حيث يعد الممشى متنفسا لأهالي والسائحين ومن أفضل المتنزهات بالمدينة، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع، وتشمل الأعمال تنفيذ شبكة صرف خاصة لصرف المراكب النيلية بطول الكورنيش السفلى، تتكون من 7 بيارات فرعية مزودة بطلمبات تقوم بضخ الصرف على عدد 4 بيارات تجميعية مزودة أيضا بطلمبات لتجميع الصرف وطرده لنقط الصرف الموجودة بالكورنيش العلوى، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وصرف الفنادق العائمة في النيل التي كانت تلوث مجرى النيل، وعمل شبكة خاصة بالحريق تتكون من عدد 12 محبس حريق موزع بطول الكورنيش، وعدد 11 صندوق حريق مزدوجة لإطفاء المحلات تم ربطهم بخزان حريق ذو سعة 240 م3.

كما تتضمن الأعمال تنفيذ تشطيبات الأرضيات من الرخام التريستا والجرانيت الأسود الأسواني والخرسانة المطبوعة وتشطيب الأسوار من الحجر الرملي والحجر الهاشمى وعمل جداريات من البوليستر وجداريات من رسومات كليه الفنون الجميله، وأيضاً عمل عدد 31 برجوله خشبيه لاستراحة المواطنين، فضلاً عن إضفاء طابع الهوية البصرية باستخدام شعار الهوية البصرية على أعمدة الإنارة والبرجولات الخشبية وسلات المهملات.



أعمال الصيانة والإصلاحات بمراحل كورنيش النيل