رئيس جامعة المنصورة يكرم الطفل المعجزة لحصوله على المركز الأول عالميًا فى الحساب الذهنى

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الطفل المعجزة عمر ذكى على والى صاحب الـ 7 سنوات، ابن قرية منية سندوب، التابعة لمركز المنصورة، والطالب بالصف الثانى الابتدائى، والحاصل على المركز الأول على مستوى العالم فى مسابقة الحساب الذهنى الدولية 2022 م، التى أقيمت فى تايوان الأحد الماضى حيث شارك فى المسابقة عن طريق الاون لاين.

ومنح رئيس الجامعة الطفل المعجزة درع الجامعة، بالإضافة إلى شهادة تقدير له تقديراً على تميزه وفوزه المشرف فى البطولة والتى رفع خلالها اسم مصر عاليا.

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن الطفل المعجزة يعد فخرا لمصر وليس الدقهلية، أو المنصورة فقط، فقد تمكن من رفع اسم مصر عاليا فى بطولة دولية شارك فيها 325 متسابقا من 32 دولة على مستوى العالم وتمكن من الفوز بالمركز الأول.

وأشار رئيس الجامعة إلى دعمه الكامل للطفل عمر ذكى معلنا عن توصيته بمنحه منحة مجانية من الجامعة للطفل إذا استمر فى تفوقه والتحق فى المستقبل بجامعة المنصورة.

وسوف تتم مخاطبة أكاديمية البحث العلمى لاستثناء الطفل من شرط السن للالتحاق بجامعة الطفل بجامعة المنصورة لتميزه ونبوغه العلمى.

وقدم رئيس الجامعة منحة مجانية للالتحاق بدورة تصميم الروبوتات الذكية بكلية الهندسة خلال الفترة من 28 يناير حتى 9 فبراير 2023، كما قدم منحة اشتراك مجانى للطفل فى خدمات القرية الأولمبية لممارسة الرياضة التى يرغب بها.

كما ثمن جهود أسرته التى ساندته طول الفترة الماضية لتنمية موهبته حتى وصل إلى هذه المكانة وتمكن من المشاركة فى تلك البطولات وحصوله فى البطولة الأخيرة على المركز الأول ليكون نموذج للطفل المصرى العبقرى الذى يتحدى الصعوبات لتحقيق أهدافه من صغره.

فيما عبر الطفل عمر زكى عن سعادته لتواجده فى رحاب جامعة المنصورة والتى يفتخر بها مؤكدا أنه سعيد جدا بتكريم الدكتور شريف خاطر له حيث أنه فخر له أن يكرم من الصرح التعليمى العملاق.