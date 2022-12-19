اليوم السابع
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الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:49 م
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رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد المعاهد ولجان الامتحانات

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:24 م
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد المعاهد ولجان الامتحانات جانب من الفعالية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، امتحانات المهام الأدائية بمعهدي همام عبد الجواد الابتدائي والقويري الابتدائي، للاطمئنان على مستوى الامتحان، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية. 
 
وأكد خلال الجوله على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية. كما شدد على توفير المناخ المناسب داخل اللجان لأداء الامتحانات.
 
شاركه الجولة أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي ورندا صبري موجه عام اللغة الفرنسية - العمل بإدارة العامرية ومعهد فتيات همام عبد الجواد الإعدادي.
 
 
 

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