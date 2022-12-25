بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل رئيس الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية.. صور

كتب: محمد الأحمدى

استقبل منذ قليل، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور ساميفوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة ب عيد الميلاد المجيد ، بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

وجاء ذلك بمشاركة القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، كما استقبل الأب البطريرك عددًا من الآباء الكهنة، من مختلف الكنائس القبطية الكاثوليكية، يرافقهم أبناء الرعايا، بالإضافة إلى الأخوات الراهبات، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وفد الكنيسة لزيارة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمقره بحدائق القبة وقدم رئيس الأساقفة التهنئة لبطريرك الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث ثمن دور الكنيسة الكاثوليكية في العمل المسكونى. وقال رئيس الأساقفة: نحظى بعيد مبارك برغم كل الأيام الصعبة التى يمر بها العالم من حولنا. وأكد رئيس الأساقفة: للكنيسة الكاثوليكية دور هام بمجلس كنائس مصر وخاصة لجنة الرعاة والتى تعمل على الكثير من الأيام الروحية فى القاهرة والصعيد. وأضاف رئيس الأساقفة: تستضيف الكنيسة الأسقفية احتفال مجلس كنائس مصر لنقل الأمانة العامة لها في فبراير المقبل عملت لجنة الرعاة على امتداد عملها للصعيد، إذ بدأت اللجنة بترتيب أيام للصلاة بوجه قبلى تمهيدًا لإنشاء لجان هناك. ومن جانبه، قال بطريرك الكاثوليك: تأثير المجلس هام للغاية لأنه حينما يكون الشخص مقتنع بما يفعله يصبح التأثير فعال. وأشار البطريرك: التواجد الكنسى فى الصعيد أقوى وله مركزية كبيرة، وشكل العائلة مختلف فى الصعيد نظرا لعدم وجود الضوضاء وصخب العاصمة. وفي نهاية اللقاء، أشاد رئيس الأساقفة بالدور الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية في مجالات التنمية والرعاية. وحضر اللقاء القس يشوع يعقوب عميد مساعد (منصب كنسي) كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والقس ميشيل ميلاد راعى الكنيسة الأسقفية بالجيزة والقس فايز نادى راعى الكنيسة الأسقفية بعين شمس ومن الكنيسة الكاثوليكية حضر كلًا من القمص بيشوي فوزي الوكيل الرعوي البطريركي.

واحتفلت الكنائس الكاثوليكية والأسقفية بعيد الميلاد المجيد مساء أمس السبت 24 ديسمبر، حيث ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر القداس بكاتدرائية مدينة نصر، فيما ترأس المطران سامى فوزى قداس الكنيسة الأسقفية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ودقت أجراس كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك الثامنة مساء لبدء فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث تحرص الكنيسة الكاثوليك علىاتباع كل الإجراءات الاحترازية فى مختلف القداسات، وذلك وسط تنظيم فريق الكشافة بالكاتدرائية.

وشارك فى احتفال الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد عدد من قيادات ورجال الدولة ومحافظ القاهرة ومندوب عن رئيس الجمهورية وممثلى الكنائس الأخرى.

وتوافد عدد من الأباء المطارنة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والشخصيات العامة على كاتدرائية مدينة نصر للأقباط الكاثوليك قبل دقائق من بدء القداسللتهنئة بعيد الميلاد المجيد.