رئيس التنوع البيولوجى يكشف دور مهرجان تصوير الطيور المهاجرة فى دعم السياحة

كتب محمد عبد المجيد

كشف الدكتور أيمن حماده، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي ، دور مهرجان مراقبة وتصوير الطيور المهاجرة في دعم السياحة بمحافظة بورسعيد

وقال حماده، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن وزارة البيئة والتي تمثل الحكومة المصرية، تولي اهتماما كبيرا للغاية بالطيور المهاجرة والطيور المقيمة أيضا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، أن الطيور هي مجموعة الكائنات الوحيدة التي يحميها القانون كلها تقريبا، مشيرا إلى أنه في حال مر بمصر 500 نوع من الطيور، فكلها محمية بموجب القانون، ومحظور صيدها باستثناء 21 نوع فقط.

وتابع، أن قضية سياحة مشاهدة الطيور لم تكن تحظى باهتمام كبير داخل مصر طوال الفترات الماضية، مستطردا إن خلال السنتين أو الثلاثة الأخيرة، تغير الوضع وأصبح هناك اهتماما واضحا بالتعاون مع وزارة السياحة، وهو ما يدعمه مهرجان تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة.

وكان ما يقرب من 200 دولةن قد وافقت فى وقت سابق، على حماية 30 % من أراضي ومحيطات الأرض بحلول عام 2030، وتم التوصل إلى الاتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP15) في مونتريال بعد أسبوعين من المفاوضات، وكانت الولايات المتحدة والفاتيكان الدول الرافضة للصفقة الوحيدة، على الرغم من أن إدارة بايدن لديها خطة محلية للحفاظ على 30 % من الأراضي والمياه في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

وبموجب الاتفاقية، توافق كل دولة مشاركة على تحقيق أكثر من 20 هدفًا بيئيًا بحلول نهاية العقد، والشرط الرئيسي هو ما يسمى بخطة 30x30 لحماية 30 % على الأقل من الأراضي والمياه الداخلية والمناطق الساحلية بحلول عام 2030، ويشكل ذلك الأساس لاتفاقية دولية مماثلة لاتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وفقاً لموقع engadget.

وتعهدت الدول بالحد من مخاطر مبيدات الآفات بنسبة 50 %، وتقليل جريان المغذيات من المزارع ومعدل إدخال الأنواع الغازية إلى النظم البيئية.

أمام الأمم الآن ثماني سنوات لوقف فقدان التنوع البيولوجي الذي يدفعه البشر بسبب تدمير الغابات المطيرة واستغلال الأنواع والتلوث، حيث أن الاتفاقات السابقة، مثل أهداف التنوع البيولوجي المحددة في آيتشي ، اليابان في عام 2010، شهدت فشل الدول في تحقيق الأهداف المحددة.

https://youtu.be/xiNqMfTt6fw