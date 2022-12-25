الأمطار الغزيرة تتواصل بسماء بورسعيد مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد ، مساء اليوم الأحد، سقوط غزير للأمطار على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد وصاحبها برق ورعد بشكل كثيف في السماء، كما تكاثرت السحب وانخفصت درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

بدأ طقس اليوم معتدل نهاراً غير أنه لم تسطع الشمس بشكل كامل، وباتت الغيوم هي السمة المميزة للنهار بمحافظة بورسعيد.

وتنتظم حركة الملاحة بشكل طبيعي في المجري الملاحي لقناة السويس، وكذلك تداول الحاويات في موانئ المحافظة من ميناء شرق إلى ميناء غرب.

وتسير حركة المعديات في قناة السويس أيضا بشكل طبيعي بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وكذلك كوبري النصر العائم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة بنسبة حدوث 40٪، وأمطار متوسطة نهارا قد تكون غزيرة مساء على شمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 70٪، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، متوسطة نهارا تكون غزيرة مساء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الصعيد.