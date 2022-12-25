رئيسة المفوضية الأوروبية: عام 2022 كشف عن قوة واتحاد أوروبا رغم الصعاب

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن عام 2022 مثل أهمية خاصة بالنسبة للأوروبيين، لأنه كشف عن قوة واتحاد الدول الأوروبية سويا في مواجهة المصاعب، مشددة على استمرار التضامن الأوروبي القوي مع الجانب الأوكراني.



وقالت فون دير لاين -في تغريدة على حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- "بينما نحن نحتفل بعيد الميلاد المجيد، دعونا نتذكر عام 2022 الذي تمكنا خلاله من التغلب على المصاعب، وعلى رأسها أزمة الطاقة غير المسبوقة، فضلا عن تضامننا مع الأوكرانيين الذين يدافعون عن بلادهم".



ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، تلقت كييف دعما ماليا من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 ، تجاوز 19 مليار يورو (20.1 مليار دولار) لدعم أوكرانيا هذا العام.



وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، شعبه على الصمود في الدفاع عن بلادهم في مواجهة الهجوم الروسي وسط احتفالات الكريسماس.

وقال في خطاب حافل بالتحدي السبت "للحرية ثمن باهظ، لكن العبودية أغلى ثمنا بكثير".



ويأتي ذلك وقد تركت الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة التي تشنها روسيا ملايين الأوكرانيين بلا تيار كهربائي، ولا تدفئة، ولا مياه نظيفة.