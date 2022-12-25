اليوم السابع
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الأحد، 25 ديسمبر 2022 04:35 م
أكرم القصاص
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رئيسا مجلسي الأعيان والنواب يشيدان ببطولات الجيش والأمن في حماية الأردن

الأحد، 25 ديسمبر 2022 04:00 م
رئيسا مجلسي الأعيان والنواب يشيدان ببطولات الجيش والأمن في حماية الأردن رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز
أ ش أ

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أشاد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، ببطولات قوات الجيش والأمن العام في حماية الأردن وشعبه.


جاء ذلك خلال زيارتهما، اليوم الأحد، في مدينة الحسين الطبية المصابين من قوات الأمن العام، الذين أصيبوا خلال تأدية واجبهم في منطقة الحسينية بمحافظة معان الأسبوع الماضي، يرافقهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات.


وأكد الفايز والصفدي، أن بطولات وتضحيات الجيش والأجهزة الأمنية، تبعث في نفوس الأردنيين الفخر والاعتزاز، حيث يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.


واطمأن الفايز والصفدي، على الأوضاع الصحية للمصابين، متمنين لهم الشفاء العاجل، وأعربا عن أحر التعازي بزملائهم الشهداء الذين ارتقوا أثناء تأديتهم الواجب الرسمي وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.


الأردن

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فيصل الفايز

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