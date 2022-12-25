اليوم السابع
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ذا هيل: توقعات بإعلان بايدن ترشحه لفترة رئاسة ثانية بعد عطلة "الميلاد"

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:33 م
ذا هيل: توقعات بإعلان بايدن ترشحه لفترة رئاسة ثانية بعد عطلة "الميلاد" جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن عن سعيه للترشح لفترة ثانية للرئاسة في وقت ما في الأشهر الأولى من العام الجديد.

وأوضحت أنه من الناحية الرسمية، لا يزال بايدن يفكر فيما إذا كان سيرشح نفسه لولاية ثانية، وقد أدى عمر الرئيس والاستطلاعات حول أدائه - وهو يبلغ من العمر 80 عامًا والكثير من الأمريكيين في استطلاعات الرأي عمومًا لديهم نظرة سلبية عن رئاسته - إلى تشكك البعض بشكل خاص في ما إذا كان "سيمضى قدما فى مسعاه".

وعلى الرغم من هذه الهواجس، فإن معظم الإشارات القادمة من بايدن والبيت الأبيض والحزب الديمقراطي تشير إلى أنه يخطط بشكل كامل للترشح لإعادة انتخابه.

واعتبرت الصحيفة أن هناك أسباب تجعل الكثير من الناس متأكدين من عودة بايدن مرة أخرى، ومن بينها أنه لا يوجد الكثير من الحديث عن أي ديمقراطي آخر غير الرئيس يشارك في معركة 2024.

وأوضحت أنه عادة ، في هذا الوقت تقريبًا من الدورة الرئاسية ، تكون هناك إشارات قوية من المرشحين المحتملين بالنظر إلى إدارة البيت الأبيض. وستشمل مثل هذه الإشارات زيارات إلى ولايات أولية مبكرة تختبر الأوضاع من أجل إطلاق حملة رسمية.

لكن لم يكن هناك تحرك يذكر من أي منافسين محتملين لبايدن ، بما في ذلك التقدميون الذين قد يميلون إلى تحدي الرئيس.

ويقول المانحون وجامعو التبرعات الديمقراطيون أيضًا إنه لا يوجد الكثير من النقاش حول أي شخص آخر بخلاف الرئيس الذي سيرشح نفسه لترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

قال أحد المتبرعين: "ليس هناك أي حديث عن أي شخص آخر في الوقت الحالي. كل الأنظار على بايدن."

 

 

 


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