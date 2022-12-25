(حياة بنت الكريمة) إهداء قيم من أهل الكرم لمؤسسة حياة كريمة

في لفتة طيبة قام السيد إبراهيم العرجاني وشركة أبناء سيناء، بإهداء مؤسسة حياة كريمة فرسا عربيا أصيلا تسمى (حياة) وهي من أندر سلالات الخيول العربية في العالم، وجدير بالذكر أن والدة الفرس (حياة) تسمى (الكريمة) في مفارقة لطيفة.

تعد هذة الهدية من أقيم الهدايا التي تم تقديمها لمؤسسة حياة كريمة، كنوع من التقدير للدور التنموي المهم الذي تلعبه المؤسسة في دعم تنفيذ ومتابعة المباردة الرئاسية حياة كريمة، وسوف تتم استضافة الفرس (حياة كريمة) في مكان مخصص لها وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة، لما لها من رمزية هامة كهدية من أبناء محافظة شمال سيناء لمؤسسة حياة كريمة.