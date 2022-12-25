اليوم السابع
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الأحد، 25 ديسمبر 2022 08:28 م
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(حياة بنت الكريمة) إهداء قيم من أهل الكرم لمؤسسة حياة كريمة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 07:08 م
(حياة بنت الكريمة) إهداء قيم من أهل الكرم لمؤسسة حياة كريمة حياة بنت الكريمة

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في لفتة طيبة قام السيد إبراهيم العرجاني وشركة أبناء سيناء، بإهداء مؤسسة حياة كريمة فرسا عربيا أصيلا تسمى (حياة) وهي من أندر سلالات الخيول العربية في العالم، وجدير بالذكر أن والدة الفرس (حياة) تسمى (الكريمة) في مفارقة لطيفة.
تعد هذة الهدية من أقيم الهدايا التي تم تقديمها لمؤسسة حياة كريمة، كنوع من التقدير للدور التنموي المهم الذي تلعبه المؤسسة في دعم تنفيذ ومتابعة المباردة الرئاسية حياة كريمة، وسوف تتم استضافة الفرس (حياة كريمة) في مكان مخصص لها وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة، لما لها من رمزية هامة كهدية من أبناء محافظة شمال سيناء لمؤسسة حياة كريمة.
 
حياة بنت الكريمة
 

 


حياة كريمة

حياة بنت الكريمة

الخيول العربي



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