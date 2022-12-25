حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تواصل أجهزة الدولة جهود السيطرة على الأسواق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ففي محافظة أسوان تتواصل المتابعة الميدانية للمسئولين والحملات التموينية المكثفة من الجهات المختصة علي الاسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت لمتابعة آلية الشراء والبيع، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد علي أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر.

كما تم تشكيل لجان مشتركة بمحافظة أسوان، من التموين وحماية المستهلك والطب البيطرى والبيئة، وكافة الجهات المختصة للمرور على المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية ، فضلاً عن السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، والحد من الإحتكار لبعض السلع.

وأسفرت الجهود عن تحرير مخالفات متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار، والتفاوت فيها، مع عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، والسلامة المهنية حيث تم اتخاذ إجراءات صارمة معها ما بين غلق عدد من المحلات وسحب رخص أخرى ، وتوقيع غرامات أيضاً.

كما تم حصر المحال المرخصة والغير مرخصة بإجمالى 29 ألفا و301 محل منها 18 ألفا و 610 محال مرخصة، بجانب 10 آلاف و 691 محلا غير مرخص حيث تتلقى 10 مراكز تكنولوجية بجميع المراكز والمدن طلبات التراخيص للمحلات بعد إخضاع جميع العاملين بهذه المراكز لبرامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة لتقديم الخدمة بصورة ميسرة وسريعة بعيداً عن التعقيدات الروتينية.

كما تمكنت مديرية التموين بتحرير تحرير محاضر لأحد محلات السوبر ماركت، بسبب القيام بتجميع أرز تموينى مدعم والذى يتم توزيعه على البطاقة التموينية .

من جهته كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك تكليفات من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمرور الدورى، والتعامل الحازم مع أي منفذ بيع من تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو وجود تفاوت أو مغالاه في أسعارها ، وكذا من يقوم باحتكارها.

ووجه محافظ أسوان، بإصدار قرارات إغلاق وتشميع 2 محل بالسوق السياحى القديم، بجانب سحب رخص لـ 2 نشاط بميدان المحطة، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر بواسطة جهاز حماية المستهلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وأيضاً عدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين، وشدد محافظ أسوان على أنه سيتم على الفور إغلاق المحلات المخالفة ومصادرة السلع التى تعرضها، مع إعادة بيعها لصالح المواطنين بأسعار مخفضة حيث سيتم التعامل الفوري مع أي بلاغات من المواطنين بكل حزم .

وكلف محافظ أسوان، مسئولى الجهات المختصة بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق بكافة المراكز والمدن، وهو الذى يتزامن مع توفير السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بكميات كافية تغطى احتياجات المواطنين، خاصة داخل 33 مجمع استهلاكى تم طرح 425 طن من الأرز فيهم بسعر 14.5 جنيه، علاوة على السلع الأساسية والغذائية الأخرى ، فضلاً عن ضخ 865 طن من الأرز للمقررات التموينية بسعر 12.5 جنيه، وهو الذى تزامن مع طرح 65 طن من الأرز بالمحلات التجارية والسوبر ماركت بإشراف من مديرية التموين .

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم تأمين إحتياجات المركبات والمواطنين من المواد البترولية داخل 73 محطة وقود موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة مما ساهم فى القضاء على أى اختناقات بشكل إستباقى .

كما أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأن هناك متابعة لحظية من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتأكيد على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين بعد إنتهاء المهلة المقررة، بجانب توجيه كافة الأجهزة المختصة بالسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفاؤها، والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الإستراتيجية التى تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين .

وأضاف محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بأنه جار التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين، والعمل على إتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر، مع التأكيد على عمل مبادرات وفتح شوادر "منفذ بيع" لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة والغرفة التجارية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار السلع، واحتكارها بطرق غير مشروعة، خاصة في ظل الرقابة التموينية المشددة التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية للتصدى للمخالفين، وتحقيق الطمأنينة الكاملة لدى المواطنين بتوافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بالأسعار المناسبة .

في نفس السياق كان قد أعطى الدكتور على مصيلحى وزير التموين، تعليماته بتسليم الشركة المصرية بأسوان كميات من الأرز التموينى والحر بإجمالى 1290 طن، منها 865 طن أرز تموينى يتم تسليمه للمواطنين بالبطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو ، بجانب 425 طن أرز حر يتم بيعه بفروع الشركة المصرية المنتشرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك بسعر 14.5 جنيه للكيلو، وجار بالتوازى شحن كميات إضافية .



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