حصاد 2022.. دار الإفتاء تكشف أبرز إصداراتها من النشرات بالعربية والإنجليزية

كتب ــ لؤى على

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنها لم تغفل عن جانب الإصدارات والنشر، فكانت لها إصدارات مميزة باللغتين العربية والإنجليزية خلال العام 2022، تنوعت في موضوعاتها لتغطي كافة الجوانب المهمة، وتكون مرجعًا للباحثين.

ومن أهم هذه الإصدارات التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم خلال العام 2022:

- «المَعلمة المصرية للعلوم الإفتائية» التي بلغت خمسين مجلدًا حتى الآن:

وتجمع هذه المَعلمة مبادئ وأركان العملية الإفتائية؛ وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي؛ ليكون "عِلم الإفتاء" قِسمًا مستقلًّا من علوم الشريعة في الكليات المعنية بدراساتها، جامعًا بين التنظير والتطبيق. كما تشتمل على جميع ما يتعلَّق بالعملية الإفتائية تعريفًا وتأسيسًا وبناءً علميًّا وبشريًّا وإدارةً؛ لتصبح المَعلمة بذلك مُرتكزًا صلبًا لجميع المعنيين بالفتوى وعلوم الإفتاء في العالم.

وقد صدر منها حتى الآن خمسون مجلدًا تنوَّعت موضوعاتها، من أهمها:

1. الفتوى والتغيُّر المناخي.

2. الفتوى وقضايا حقوق الإنسان.

3. الفتوى وصناعة الحلال.

4. الفتوى وتنمية الأسرة.

5. الفتوى وتجديد الخطاب الديني.

6. الفتوى والسلام العالمي.

7. المرجع المصري لمكافحة التطرف في ثلاثين مجلدًا.

ويستهدف «المرجع المصري ل مكافحة التطرف » من خلال التعريف بالتطرف والتوعية بخطره وكيفية مواجهته: فئة الشباب، وعلى وجه الخصوص الذين يقعون فريسة في براثن التطرف - القيادات الدينية وأئمة المساجد الإسلامية في الشرق والغرب - المسئولين عن تربية النشء من آباء ومعلمين وواضعي المناهج الدراسية ونحوهم - الأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين - الباحثين والدارسين لمجال التطرف والإرهاب والمجالات المتصلة - منظمات المجتمع المدني العاملة في الحقل الاجتماعي والسياسي والثقافي - المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بنشر السلام العالمي - متَّخذي القرار المهتمين بمواجهة التطرف والإرهاب داخليًّا وخارجيًّا.

- موسوعة الفتاوى الموسمية في أحد عشر مجلدًا، تجمع بين دفتيها كل الفتاوى التي تهم المسلم في المناسبات المختلفة.

- كتاب دليل الأسرة:

أصدرت دار الإفتاء المصرية كتابَ "دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة" بالتعاون مع وزارة العدل، وقد غطَّى كافَّة الموضوعات التي تهمُّ الأسرة المصرية، ويأتي هذا في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النموِّ المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، واتساقًا مع واجبها الوطني تجاه المجتمع. وقدَّم للكتاب المستشار عمر مروان وزير العدل، وبتصدير الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وتعتزم دار الإفتاء توزيع الدليل على المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية لإهدائه إلى الأزواج عند عَقْدِ القَران.

- مجلة "جسور" و"دعم" و"الأمانة":

أصدرت دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم حتى الآن (42) عددًا من نَشْرَة "جُسُورٍ" الشهرية لِلتَّوَاصُلِ بَيْنَ دُورِ الإِفْتَاءِ حول العَالَـمِ، كما أصدرت (15) عددًا من نَشْرَة دَعْمِ البَحْثِ الإِفْتَائِيِّ لِـخِدْمَةِ طُلَّابِ الـمَاجِسْتِيرِ وَالدُّكْتُورَاه فِي مَـجَالِ الفَتْوَى وَالدِّرَاسَاتِ الإِفْتَائِيَّةِ، بالإضافة إلى أعدادٍ متنوعة من مجلة الأمانة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

بالإضافة إلى عدد من الإصدارات الشهرية والفصلية، من أهمها:

مجلة دار الإفتاء المصرية - المجلة العلمية للأمانة العامة - المجلة الإلكترونية باللغة الإنجليزية - تفنيد أفكار المتطرفين باللغة الإنجليزية - مجلة "Insight" الناطقة باللغة الإنجليزية

- المجلة الإلكترونية «The Muslim Bond» - موسوعة علوم الفتوى باللغة الإنجليزية - موسوعة العلوم الإسلامية باللغة الإنجليزية - إصدارات مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء.

- إصدارات ذاكرة التطرف: إصدار مجلد لعرض وقراءة أهم الكتب المؤسسة للتطرف التي ترتكز عليها الجماعات والتنظيمات التكفيرية، باللغتين العربية والإنجليزية.

- إصدار عدد من المجلدات لعرض وقراءة كل ما كُتب في التطرف والإرهاب، تحت عنوان "مصادر التطرف".

- إصدار موسوعة للفتاوى الشاذة والمتطرفة لأبرز التنظيمات التكفيرية، لدحض شبهات تلك الفتاوى وأسانيدها من خلال عرض الرؤية الوسطية الصحيحة للفتوى.

ـ إصدار دليل إرشادي عالمي باللغة الإنجليزية، للصحفيين والمراسلين الأجانب، المهتمين بتغطية الأخبار الخاصة بالعالم الإسلامي وقضاياه.

- إصدار موسوعة لأعلام الفكر التكفيري الحديث.

- إصدارات مرئية (موشن جرافيك) لمواجهة التطرف: تم إنتاج ما يزيد على (300) فيديو موشن جرافيك، تتناول فَهم المتطرفين المغلوط لعدد من الآيات والأحاديث، وترد عليه، وتبيِّن وجه الصواب في فهم هذه النصوص الشريفة.