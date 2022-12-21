مرصد الأزهر: الكذب يظل كذبا لا لون له أبيضه كأسوده

كتب لؤى على

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن بعض الناس يعتقد أن الكذب في موقف ما كذبٌ أبيضٌ لا يضر ولا مانع فيه، إلا أن الكذب يظل كذبًا لا لون له أبيضه كأسوده. وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة، فما يزال فى نفسه، حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة".

وكان صفحة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نشرت أول إنتاج مرئي يحاكي يوميات طفل صغير يتعرض لبعض المواقف المختلفة تحت مسمى "حكايات آدم".

"حكايات آدم" إنتاج مرئي جديد يصدره مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يحاكي يوميات طفل صغير يتعرض لبعض المواقف المختلفة التي تثير تساؤلات في ذهنه ويبحث عن إجابة لها. وخلال سلسلة من الفيديوهات يقوم المرصد بالإجابة عن تلك التساؤلات بأسلوب بسيط جذاب بدلًا من لجوء الفئات العمرية الصغيرة إلى الفضاء الإلكتروني أو أشخاص غير مؤهلين ممن يروجون لأفكار متطرفة تستقطب أطفالنا وتتلاعب بعقولهم، وتحتاج إلى سنوات من العمل لتغييرها.