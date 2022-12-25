جولات ميدانية مستمرة لرؤساء المدن بالغربية لمتابعة الأسواق

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، في المرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحال البقالة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

حيث تابع المحافظ قيام رؤساء مراكز قطور، السنطة، المحلة وكذلك حي أول المحلة وطنطا، بحملات ليلية مكثفة للمرور على تلك الأسواق والمتابعة وتوعية المواطنين وأصحاب المحال والأسواق بضرورة إعلان قوائم الأسعار واظهاها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك، إلى جانب الاطمئنان على توافر السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

من ناحيه أخرى قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بزيارة لكنيسة القديس بطرس بطنطا، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للإخوة الأقباط الكاثوليك بالمحافظة، حيث استقبله الأب صاموئيل جرجس راعي كنيسة القديس بطرس بطنطا وكنيسة سانت تريز بالمحلة الكبرى والذي أعرب بدوره عن سعادته البالغة لزيارة المحافظ ورغبته في مشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد والتي تعكس بدورها لحمة النسيج الوطني لأبناء المحافظة.

ومن جانبه أكد المحافظ على حرصه الشديد لمشاركة الإخوة الأقباط فرحة عيدهم، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.