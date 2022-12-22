المؤبد لـ4 أشخاص لاتهامهم بخطف طفل للحصول على فدية مالية بالبحيرة

وتوصلت التحريات الأمنية، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، منهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وأنهم بيتوا النية لخطف الطفل لمرورهم بضائقة مالية واستخدموا توك توك قيادة أحدهم. وكشفت التحريات انه عندما استشعر الجناة مُلاحقة الأجهزة الأمنية لهم وخشية افتضاح أمرهم أطلقوا سراح الطفل المجني بالقرب من منزله، وتم ضبط المتهمين واعترفوا بجريمتهم وتم إحالتهم الى محكمة جنايات دمنهور التى تداولت القضية وقضت بحكمها السابق.

وترجع أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بخطف الطفل عمرو علاء مقيم فى مدينة الدلنجات من أمام منزله، وطلب 500 ألف جنيه فدية، ولكنهم أطلقوا سراحه بعد تضييق الخناق عليهم من قبل الأجهزة الأمنية.