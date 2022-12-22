اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 ديسمبر 2022 03:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المؤبد لـ4 أشخاص لاتهامهم بخطف طفل للحصول على فدية مالية بالبحيرة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:44 م
المؤبد لـ4 أشخاص لاتهامهم بخطف طفل للحصول على فدية مالية بالبحيرة محكمة - أرشيفية
البحيرة - فريق محافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار إبراهيم عبد الونيس قطب، وعضوية المستشارين شارل وديع وحازم محمد عبد السلام وأحمد مختار عبد الحى، وسكرتارية عبد الجليل خليفة، الحكم على 4 أشخاص بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامهم بخطف طفل  لطلب مبالغ مالية على سبيل الفدية.
 
وترجع أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بخطف الطفل عمرو علاء مقيم فى مدينة الدلنجات من أمام منزله، وطلب 500 ألف جنيه فدية، ولكنهم أطلقوا سراحه بعد تضييق الخناق عليهم من قبل الأجهزة الأمنية. 

 

وتوصلت التحريات الأمنية، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، منهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وأنهم بيتوا النية لخطف الطفل لمرورهم بضائقة مالية واستخدموا توك توك قيادة أحدهم.

 

وكشفت التحريات انه عندما استشعر الجناة مُلاحقة الأجهزة الأمنية لهم وخشية افتضاح أمرهم أطلقوا سراح الطفل المجني بالقرب من منزله، وتم ضبط المتهمين واعترفوا بجريمتهم وتم إحالتهم الى محكمة جنايات دمنهور التى تداولت القضية وقضت بحكمها السابق.

 


محكمة جنايات دمنهور

محافظة البحيرة

جنايات دمنهور

خطف طفل

امن البحيرة

الدلنجات



الموضوعات المتعلقة

جنايات دمنهور تقضى بإعدام سائق فى اتهامه بقتل صديقه بالبحيرة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:09 م

"جنايات دمنهور" تقضي بالإعدام لمتهمين قتلا شخصا بسلاح أبيض وشومة فى البحيرة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:19 م

جنايات دمنهور تعقد أولى جلساتها لمحاكمة رئيس جامعة دمنهور بتهمة الرشوة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:09 ص

جنايات دمنهور تعقد جلستها اليوم للنطق بالحكم فى قضية قتل الطفلة رضوى

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:23 ص

جنايات دمنهور تحيل أوراق سائقين للمفتى بتهمة قتل زميلهما فى البحيرة

الخميس، 23 يونيو 2022 02:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة