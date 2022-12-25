تهشم سيارة فى انهيار أجزاء من عقار بالورديان غرب الإسكندرية

جدير بالذكر أنه قد انهارت أجزاء من عقار خال من السكان، صباح اليوم الأحد، بمنطقة اللبان وسط مدينة الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة، وذلك دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا بانهيار أجزاء من عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في الحي إلى موقع الحادث، وتبين إنهيار أجزاء كبيرة من العقار حيث تساقطت أجزائه من الداخل والخارج، بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية حاليًا.

وتشهد الإسكندرية موجة من الطقس السيئ كجزء من نوة الفيضة الصغرى، التي بدأت منذ يوم الخميس، حيث شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء منذ منتصف ليل أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد، في ثالث أيام نوة الفيضة الصغرى.