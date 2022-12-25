تهشم سيارة فى انهيار أجزاء من عقار بالورديان غرب الإسكندرية

شهدت منطقة الورديان غرب الإسكندرية، انهيار أجزاء من عقار تسببت فى تهشم سيارة كانت متواجدة أسفل العقار بسبب سقوط الأمطار الشديدة فى الساعات الأولى من اليوم، وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة الورديان بشارع الأمير لؤلؤ وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.
جدير بالذكر أنه قد انهارت أجزاء من عقار خال من السكان، صباح اليوم الأحد، بمنطقة اللبان وسط مدينة الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة، وذلك دون إصابات.
وتلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا بانهيار أجزاء من عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في الحي إلى موقع الحادث، وتبين إنهيار أجزاء كبيرة من العقار حيث تساقطت أجزائه من الداخل والخارج، بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية حاليًا.
وتشهد الإسكندرية موجة من الطقس السيئ كجزء من نوة الفيضة الصغرى، التي بدأت منذ يوم الخميس، حيث شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء منذ منتصف ليل أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد، في ثالث أيام نوة الفيضة الصغرى.
وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.
وفى هذا الصدد ؛ قام حى العجمى برئاسة السيد موسي متابعة أعمال كسح وإزالة آثار مياه الأمطار بشارع زمزم ، شارع الهانوفيل الرئيسي ، أمام شارع أبو سعيد ، شارع أمين إسحاق بالهانوفيل ، شارع الميناء البيطاش ، شارع إسكندرية مطروح أمام بوابة الحديد والصلب ، شارع الحنفية ، أمام شارع موبيلكا ، شارع مدرسة أجياد
وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي شملت محور المحمودية البطئ وشارع المكس أمام سور الترسانة البحرية وطريق القباري السريع والتأكد من سيولة الحركة المرورية.
وتفقدت هدي ابو كليلة رئيس حي المنتزة ثان أعمال ازالة آثار مياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية شملت ميدان المندرة الكوبري قبلي وبحري ، وطريق الكورنيش.
وواصل حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع أعمال كسح وتصريف مياه الأمطار شملت طريق الكافورى أمام أستاد برج العرب، أبو الريش وجميع المناطق الساخنة بنطاق الحي.
وأكد المحافظ على أستمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما اوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
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