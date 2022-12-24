رفع 280 طن مخلفات وأتربة وكسح مياه الأمطار بحي غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

كثف حى غرب الإسكندرية أعمال رفع المخلفات والقمامة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتوجيهات المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب للارتقاء بمستوى النظافة العامة في نطاق وشوارع حي غرب.

وأشار المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الإسكندرية ، أن إدارة الرصد البيئي بالحي، قامت برفع وتحميل 280 طن مخلفات أتربة ورديم من أسفل كوبري التاريخ كوبري الهويس بالتنسيق والتعاون مع الحملة المركزية للمحافظة برفع 260 طن مخلفات رديم من أسفل كوبري التاريخ، وفي السياق ذاته تم رفع 20 طن رديم وأتربة من شارع ابن طولون كوبري الهويس بنطاق الحي.

ومن جهة أخرى، تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب رفع درجة الاستعداد وتتابع على مدار اليوم التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار بنطاق حي غرب بناءا علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع اماكن تجمع الامطار

تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، علي مدار اليوم أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي بوجود كافه الجهات المعنية والمتابعة الميدانية بالحي وصرف صحي غرب، والتعامل الفوري مع أماكن تجمعات المياه بعدد من شوارع الحي.

حيث تم كسح تجمعات المياه بمحور المحمودية البطئ وشارع المكس أمام سور الترسانه البحريه، وطريق القباري السريع ، ولا يوجد أي إعاقة للحركة المرورية بنطاق الحي علي مدار اليوم، وجاري متابعة الشارع أولا بأول.

هذا وقد اكدت شعبان علي رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة الامطار والاستجابه الفوريه لأي شكوى من وجود اي تجمعات لمياه الأمطار والطقس الذي تشهده المحافظة.



جانب من أعمال الحي



حملات احياء الإسكندرية



رفع مخلفات وأتربة وكسح مياه الأمطار بالإسكندرية (3)



كسح مياة إمطار الشتاء



رفع 280 طن مخلفات واتربه (3)





