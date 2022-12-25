تعويضات ومنح مالية للعمالة غير المنتظمة فى هذه الحالات.. اعرفها

كتبت – مرام محمد

حددت وزارة القوى العاملة قيمة التعويضات التي تمنح لفئة العمالة غير المنتظمة والمسجلة في الظروف الاستثنائية، وفقا لقاعدة بيانات الوزارة والخاضعة لأحكام اللوائح المالية والإدارية التي تنظم تشغيلها، وذلك على النحو الآتي:

1-حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه.

2- حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه.

3- حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه.

4- حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

5- حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

6- حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.

7- حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

8- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.

9- منح الأعياد "عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي" يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه فقط "للعامل المسجل".

10- مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.

11- صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.

وأوضحت وزارة القوى العاملة ، أنه تم إصدار لعدد "44639 عامل غير منتظم" وثيقة أمان بتكلفة 27,527,500 جنيه، وكذلك إصدار وثيقة تأمين جماعي في عام 2021، في حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئي المستديم بمبلغ تعويضي "100 ألف جنيه"، وأجهزة طبية للفرد "15 ألف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "237,237 عامل غير منتظم" بتكلفة 14,234,220 جنيه.

وأشارت إلى أنه تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي"200 ألف جنيه" في حالة الوفاة بحادث أو العجز الكلى، ومصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 ألف جنيه"، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه "10 آلاف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "254099 عامل غير منتظم بتكلفة 15,245,940 جنيه.