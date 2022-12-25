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تعرف على تفاصيل السدة الشتوية بالأقصر ومواعيد قفل ترعتي أصفون والكلابية

الأحد، 25 ديسمبر 2022 07:00 ص
تعرف على تفاصيل السدة الشتوية بالأقصر ومواعيد قفل ترعتي أصفون والكلابية ترعة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تحديد مواعيد السدة الشتوية بمدينة الأقصر، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم السيول وفصل الشتاء والحد من مخاطرها، وبتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ويتم ذلك بإشراف أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر.

ويقول رئيس مدينة الأقصر، إنه أصدرت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا والأقصر القرار رقم 275 لسنة 2022 بشأن إدارة نظم وتوزيع المياه خلال فترة أقل الاحتياجات للسنة المائية 2022/2023، ونص قرار الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة قنا والأقصر، على أنه سيتم تفصيلياً الآتى: - قفل ترعة الكلابية من غروب 13 يناير إلى 3 فبراير 2023 لمدة واحد وعشرون يوماً، وتعطي ريه عامة لمدة 7 أيام ابتداء من غروب 1 يناير إلى غروب 7 يناير 2023، ويتم القفل التدريجي لمدة 6 أيام من غروب 7 يناير إلى غروب 13 يناير 2023 يليها قفل تام من غروب 13 يناير إلى غروب 3 فبراير 2023، ثم يتم فتح تدريجي، ثم يتم فتح تدريجي لمدة ثلاثة أيام من غروب 3 فبراير إلى غروب 6 فبراير 2023 يليها ريه عامة لمده سبعه ايام من غروب 6 فبراير إلى غروب 13 فبراير 2023.

كما تقرر قفل ترعة أصفون من غروب 13 يناير إلى 3 فبراير لمدة واحد وعشرون يوماً، وتعطي ريه عامة لترعه أصفون لمدة 7 ايام ابتداء من غروب 1 يناير  إلى غروب 7 يناير، ويتم القفل التدريجي لمدة 6 أيام من غروب 7 يناير إلى غروب 13 يناير يليها قفل تام من غروب 13 يناير إلى غروب 3 فبراير ويتم الفتح التدريجي لمدة ثلاث ايام من غروب 3 فبراير إلى غروب 6 فبراير، يليها ريه عامة لمدة سبعة أيام من غروب 6 فبراير إلى غروب 13 فبراير، مع اتخاذ الإجراءات والوسائل والأساليب اللازمة لأعمال الصيانة أو التطوير والإنشاءات خلال تلك الفترة.

 

 


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