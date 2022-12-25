البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 14378 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 2543 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 17342 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 5894 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 2730 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 4032 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3519 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد المصرية لعدد 163.7 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وسبيد ميديكال، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 229.9 ألف سهم، 25 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 900 ألف سهم، 1.25 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والكابلات الكهربائية المصرية عدد 12.9 ألف سهم، 110 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، والكابلات الكهربائية المصرية عدد 734 ألف سهم، 210 ألف سهم، 306.9 ألف سهم، 404 ألف سهم، 750 سهم، 110 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 3789 سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، موافقة مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية ممارسة خيار البيع (Put-Option) لكامل حصة الشركة في شركة Total Energies Marketing Egypt LLC البالغة 6.38% لشركة Total Energies Marketing مقابل إجمالي مبلغ قدره 27.6 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك تستحق شركة بي إنفستمنتس مبلغ إضافي نحو 2.2 مليون دولار، وذلك في حال تحقق بعض الشروط الخاصة بصفقة TEMA مع شركة أدنوك للتوزيع "أدنوك".

في سياق منفصل قالت شركة ابن سينا فارما، إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد تقرير الإفصاح وفقًا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المزمع تقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس مال الشركة المصدر للشركة من 279 مليون جنيه إلى 257.6 مليون جنيه، ودعوة الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي قامت الشركة بشرائها والتي تبلغ 85.6 ميلون سهم، والتي تمثل نسبة 7.6% من رأسمال الشركة، والتي مضى على شرائها 3 شهور وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.