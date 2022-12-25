تحرير 42 محضر مخالفة وضبط كميات كبيرة من السلع المتنوعة بقنا

وأضاف الداودي، أن الحملات أسفرت عن تحرير 42 محضر مخالفة تموينية، منها 25 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و3 محضر نقص وزن في الخبز و 5 محاضر عدم إعطاء بون للمواطن و2 محضر خبز عير مطابق للمواصفات و 2 محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل ومحضر عدم نظافة أدوات العجن ومحضر لمنتجات غذائية منتهية الصلاحية ومحضر لعدم الاعلان عن مخزن يضم 150 كيلو أزر ومحضر لضبط شاي مجهول المصدر، ومحضر لعدم الاحتفاظ بفواتير 11 كيلو كبده بالمخالفة لقانون حظر السلع مجهولة المصدر.

وأكد أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، على استمرار تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين.