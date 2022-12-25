اليوم السابع
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بوتين: مستعدون للتفاوض مع جميع أطراف الصراع فى أوكرانيا ولكنهم يرفضون

الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:48 ص
بوتين: مستعدون للتفاوض مع جميع أطراف الصراع فى أوكرانيا ولكنهم يرفضون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن الحلول المقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا لكنهم يرفضون.

وكان قد طالب بوتين، رؤساء مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مدينة "تولا"، بذل قصارى جهدهم لضمان حصول الجيش الروسي على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاجها للقتال في أوكرانيا.
 
وقال بوتين - خلال اجتماعه مع رؤساء مؤسسات المجمع الصناعي العسكري - "إن الحرب الروسية في أوكرانيا تأتي في إطار جهد تاريخي لمواجهة ما أسماه "التأثير الزائد عن الحد للقوى الغربية على الشؤون العالمية".
 
وأضاف الرئيس الروسي - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - "أن المهمة الرئيسة للمجمع الصناعي هي تزويد وحداتنا وقوات الخطوط الأمامية بكل ما يحتاجونه من أسلحة ومعدات وذخيرة وعتاد بالكميات اللازمة والجودة المناسبة في أقرب وقت ممكن".
 
وكان "الكرملين" أوضح، في وقت سابق، أنه تم إحراز تقدم كبير نحو "نزع سلاح" أوكرانيا، وهو أحد الأهداف التي أعلنها الرئيس الروسي عندما أطلق حربه على كييف قبل عشرة أشهر.
 

 


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