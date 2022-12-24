بطريرك الأقباط الكاثوليك خلال عظته بعيد الميلاد المجيد: نصلى من أجل مصر

كتب: محمد الأحمدى

قدم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الاسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للاقباط الكاثوليك ، التهنئة بعيد الميلاد إلى المطارنة والاساقفة وإلي القمامصة والقساوسة و الرهبان والراهبات والشمامسة، والي جميع أبناء الكنيسة الكاثوليكية في مصر وبلاد المهجر.

وذكر خلال عظته بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر للأقباط الكاثوليك "النعمة والسلام في يسوع المسيح، مولود بيت لحم معكم أشكر الله الذي مكننا أن نجتمع هذه الليلة لنصلي معا ونحتفل بعيد الميلاد، متابعا في الليلة التي ولد فيها السيد المسيح في بيت لحم ، كانت هناك مجموعة صغيرة من الرعاة الفقراء يرعون قطعيهم وكان الهدوء يخيم على المكان ولم تكن الليلة مختلفة عن آلاف الليالي الأخرى ولكن ما كان على وشك أن يحدث سوف يغيّر ليس فقط حياة هؤلاء لكن سيغّير حياة المليارات من البشر على مرّ العصور، فالعالم أبداَ لن يعودإلى سابق عهده . فقد أضاءت السماء فجأة بنور ساطع وظهر لهم ملاك الرب وأعلن لهم بشرى ميلاد يسوع المسيح كلمة الله. أعلن لهم بشرى الفرح، بشرى الخلاص وبشرى السلام والرجاء الصالح لبنى البشر: " ها أنذا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الناس، ولد لكم اليوم مخلص، فتهللت الملائكة "، المجد لله فى الاعالى وعلى الارض السلام وبالناس المسرة.

وقال: "مـن هـذه الكنيسة نبعث بأطيب التهـاني القلبية إلى كـل المحتفلين بالعيـد وإلى شعبنا المصـري كـافـة والشعوب جميعـا، مـصـليـن مـن أجـل سـلام وطمأنينـة العـالم، وأن يشملنا الله برحمته ويغمر قلوبنا بمحبته، نصـلي مـن أجـل وطننـا الغـالي مـصـر، ومـن أجـل رئيس الجمهوريـة عبـد الفتـاح السيسي وكـل المعـاونين له في خدمـة الـوطن، طالبين لهـم الصـحة والعـون لمواصلة العمـل مـن أجـل كرامة وسعادة كل المصريين".

وذكر خلال عظته: "بنظرة سريعة علي نشرة الأخبار اليومية أو مطالعة لما يكتب على وسائل التواصل حيث الكثير من الماسى ومن الأحداث المحزنة و التى نكادنتعود علیها جميعا، فالحروب والصراعات في مختلف بقاع العالم، التفكك والانقسامات فى داخل الأسر والعائلات، حتى داخل الخدمة الكنسية والرسالة هناكصراعات. كم من الأخبارالمؤلمة والمحزنة هنا وهناك.