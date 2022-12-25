"باثولوجى طب المنوفية" الأول على مصر والثانى على أفريقيا فى الأبحاث

المنوفية - محمود شاكر

حصل قسم الباثولوجي بكلية الطب جامعة المنوفية على الترتيب الأول على مستوى جمهورية مصر العربية والثانى على مستوى قارة أفريقيا فى الأبحاث فى تصنيف scimago التابع لـ Scopus.

وأعرب الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، عن سعادته بهذا الإنجاز الهام والجديد لصالح أقسام كلية الطب، مؤكدا أن قسم الباثولوجى كلية طب جامعة المنوفية واحد من الأقسام الذى يقوم بتقديم خدمات تشخيصية للمرضى بأعلى المعايير، ويتعاون مع الأقسام الأساسية والسريرية المختلفة لتحقيق أهداف في التعليم والتشخيص السريري والبحث، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا، متمنيا مزيدا من الإنجازات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى جميع التصنيفات العالمية.

وقال بيان للكلية مساء السبت، إنه بهذه المناسبة يتقدم الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية بخالص الشكر والتهنئه لأقسام الكلية المختلفة علي التميز والتفوق، وتحقيق مراكز متقدمة علي كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية متمنيا لكلية طب المنوفية دوام التفوق والرقي.