انطلاق معرض ضخم لتوزيع الملابس الجديدة بقرى مركز أشمون بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، اليوم، معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بقرى مركز أشمون، وذلك تحت رعاية محافظ المنوفية وبالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، يستفيد منه 200 أسرة ضمن الاسر الأكثر احتياجًا والاولى بالرعاية بقرى ساقيه المنقدي وعزبة الفراعنه وعزبة المصرى التابعة لمركز أشمون.

وأكد أمام فوزى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية ، دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأوضح فوزى، أن معارض توزيع الملابس تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنوفية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

وأشار شعبان إلى أنه يتم التوزيع بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت قيادة أمام فوزى وكيل مديرية التضامن.