انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير منشآت الرعاية بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة، اجتماعا برئاسة الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل المديرية، وبحضور الدكتورة إيمان حسن زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، لمناقشة معايير اختيار وحدات المرحلة الأولى مع جميع الإدارات، كما تم التوافق على الوحدات المختارة من الادارات بحضور مشرفى الرعاية الاساسية بالمديرية مع مديرى الادارات الصحية ومسئولى الرعاية الاساسية بالإدارات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات رئيس الوزراء وتعليمات وزير الصحة والسكان، والدكتور رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، بتطوير منشآت الرعاية الصحية الاولية وتعليمات وكيل الوزارة واستعدادا لانطلاق المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية لتطوير منشآت الرعاية الأساسية.

يذكر أن المرحلة الاولى من التطوير تشمل 9وحدات ومراكز صحة أسرة ذات الترددات العالية والبعيدة نسبيًا عن المستشفيات، وتم حصر الاحتياجات من القوى البشرية وخاصة أطباء الاسرة والاخصائيين، وتم التوجيه لعمل تدريبات مكثفة بهدف تنشيط ملفات طب الأسرة، والتأكيد على توفير مستلزمات التشغيل وتحديث قائمة الأدوية الأساسية والطوارئ والمطبوعات من الاستمارات وسجلات طب الأسرة، على أن يقوم كل مدير إدارة بإعداد جداول الأطباء والتمريض لتشغيل الطوارئ 24 ساعة، بالإضافة لجداول تشغيل الاخصائيين بعيادات الأطفال والباطنة والجلدية والنساء والتوليد، مع الأخذ فى الاعتبار أنه سيتم تقديم حزمة خدمات الرعاية الصحية الأساسية والاخصائيين والأسنان والعلاج الطبيعى، إضافة إلى تشغيل جميع المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، ويتم عمل فريقين للزيارات المنزلية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بكل إدارة صحية.

وخلال الاجتماع قام كل مدير ادارة بعرض مواصفات الوحدة المختارة على أن يقوم باستكمال ما يلزم من أعمال الصيانة وتوفير مستلزمات التشغيل وتجهيز سكن الأطباء والتمريض، وتم التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية للوحدات لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بأفضل جودة ممكنة.