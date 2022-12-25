اليوم.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 15 رحلة طيران بينها 5 من إيطاليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 15 رحلة طيران دولية، ضمن 92 رحلة طيران دولية أسبوعية تصل بداية من أمس السبت حتى الجمعة المقبلة، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل إجراءات الدخول للسياح من جنسيات مختلفة، لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول رحلات الطيران اليومية بمطار مرسى علم وصول 5 رحلات من إيطاليا، و3رحلات من ألمانيا، و3 رحلات من التشيك، رحلة من بلجيكا وأخرى من سويسرا، واخرى من هولندا، ورحلة داخلية من مطار القاهرة، حيث يتم تقديم خدمات تسهيل الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط حتى فنادق الإقامة.

وتشهد الشوارع خاصة القريبة من المنتجعات والفنادق السياحية بمدن محافظة البحر الأحمر السياحية بشكل عام، انتشارا كبيرا لاستعدادات الاحتفال بالعام الجديد، ومنها إضاءات العام الجديد، وكذلك لوحات مضيئة لشجرة الميلاد وبابا نويل على أغلب واجهات الفنادق المختلفة بالغردقة، وذلك لإسعاد السياح حول العالم والذين يفضلون الاحتفال برأس السنة فى البحر الأحمر.

وأعلنت الفنادق المختلفة بمدينة الغردقة ومرسى علم ومناطق الجونة وسوما باى وسهل حشيش التى تشهد إقبالا كبيرا خلال احتفالات رأس السنة، أنها على استعدت للاحتفالات كلا بطريقته المختلفة، حيث تم تعليق الزينة وتجهيز الخيم الكبرى التى يقام فيها الاحتفال كل عام، وكذلك تجهيز الفقرات الفنية المختلفة.