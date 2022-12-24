مطار مرسى علم الدولي يستقبل 22 رحلة طيران دولية اليوم ضمن 92 رحلة أسبوعية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 22 رحلة طيران دولية، ضمن 92 رحلة طيران دولية أسبوعية تصل بداية من اليوم السبت حتي الجمعة المقبلة، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل إجراءات الدخول للسياح من جنسيات مختلفة، لقضاء إجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر.
وتبين من جداول رحلات الطيران اليومية بمطار الغردقة وصول 8 رحلات من بولندا، و6 من ايطاليا، و5 رحلات من ألمانيا، وزحلة من بلجيكا وأخري من امستردام، حيث يتم تقديم خدمات تسهيل الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلي أرض المهبط حتي فنادق الإقامة.
وتشهد الشوارع خاصة القريبة من المنتجعات والفنادق السياحية بمدن محافظة البحر الأحمر السياحية بشكل عام، انتشارا كبيرا لاستعدادات الاحتفال بالعام الجديد، ومنها إضاءات العام الجديد، وكذلك لوحات مضيئة لشجرة الميلاد وبابا نويل على أغلب واجهات الفنادق المختلفة بالغردقة، وذلك لإسعاد السياح حول العالم والذين يفضلون الاحتفال برأس السنة فى البحر الأحمر.
وأعلنت الفنادق المختلفة بمدينة الغردقة ومرسى علم ومناطق الجونة وسوما باى وسهل حشيش التى تشهد إقبالا كبيرا خلال احتفالات رأس السنة، أنها على استعدت للاحتفالات كلا بطريقته المختلفة، حيث تم تعليق الزينة وتجهيز الخيم الكبرى التى يقام فيها الاحتفال كل عام، وكذلك تجهيز الفقرات الفنية المختلفة.
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