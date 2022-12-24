مطار مرسى علم الدولي يستقبل 22 رحلة طيران دولية اليوم ضمن 92 رحلة أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 22 رحلة طيران دولية، ضمن 92 رحلة طيران دولية أسبوعية تصل بداية من اليوم السبت حتي الجمعة المقبلة، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل إجراءات الدخول للسياح من جنسيات مختلفة، لقضاء إجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول رحلات الطيران اليومية بمطار الغردقة وصول 8 رحلات من بولندا، و6 من ايطاليا، و5 رحلات من ألمانيا، وزحلة من بلجيكا وأخري من امستردام، حيث يتم تقديم خدمات تسهيل الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلي أرض المهبط حتي فنادق الإقامة.