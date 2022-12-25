النساجون الشرقيون للسجاد توضح عملية هيكلة حصة ياسمين وفريدة خميس

كتب هانى الحوتى

قالت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، إن الصفقة التي تمت من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على سهم الشركة اليوم، والتي جاءت في إطار إعادة الهيكلة بين المجموعات المرتبطة لعدد 163.7 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 24.61% من أسهم رأس مال الشركة، فإنه بناء على هذه العملية سالفة الذكر أصبحت شركة FYK Limited مالكة لنسبة 24,61% و هي ذات النسبة التى كانت مملوكة لكل من ياسمين فريد خميس وفريدة فريد خميس المالكتين لشركة FYK Limited بنسبة 100% أى أن كل منهم ياسمين وفريدة مازالتا محتفظتين بنسب ملكيتهما في شركة النساجون الشرقيون للسجاد بشكل غير مباشر.

الجدير بالذكر أن لعملية إعادة الهيكلة هذه بالغ الأثر الايجابي في زيادة قدرة شركات المجموعة على تنوع مصادر التمويل دوليا وتعزيز المعاملات التمويلية بما يسهم في خلق منصة اسثمارية موحدة لتعزيز فرص النمو المستقبلية، كما أنه لن يترتب على عملية إعادة الهيكلة الماثلة أي تعديل بهيكل ملكية النساجون الشرقيون حيث انه لن يطرأ تغيير على المستفيد النهائي ومن ثم المجموعات المرتبطة بهذه الشركة وستصبح نسب الملكيات للمجموعات المرتبطة بعد عملية إعادة الهيكلة المذكورة متماثلة تماما مع نسب الملكية للمجموعات المرتبطة قبل عملية إعادة الهيكلة.