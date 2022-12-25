المعمل الكيميائى يحدد مصير تاجر مخدرات ضُبطت بحوزته كمية من الحشيش بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، خبراء المعمل الكيميائي ب مصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه بمنطقة الجيزة.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن ضباط مديرية أمن الجيزة، من إحباط محاولة تاجر مواد مخدرة، ترويج كمية من الحشيش المخدر بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، لتحقيق مكاسب مادية، وأرشد عن مصدر حصوله على المضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، عن نشاط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية منها لترويجها بين عملائه.

تم إخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء علاء فتحي، اللذان وجها بسرعة تكثيف التحريات للقبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، ورصد تحركات المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر معدة للبيع، بالإضافة إلى هاتف محمول يستخدمه المتهم في التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

اعترف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق مكاسب مادية، وللقاء عملائه بعد التواصل معهم هاتفيا، مشيرا إلى أنه حول مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، لحين ترويجها بين زبائنه، وأنه يتحصل عليها من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، الذي وجه بإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

وأعدت مديرية أمن الجيزة خلال الآونة الأخيرة، العديد من الحملات الأمنية، لتطهير بؤر تجارة المواد المخدرة بأنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين، ضبط بحوزتهم كميات من الحشيش، والأقراص المخدرة، والاستروكس، ومبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة يستخدمها المتهمين في التواصل مع عملائهم.

واعترف المتهمون بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتم إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.