الصحة: فيروس كورونا ما زال متواجدا.. وتحذر من "كوكتيل حقن البرد"

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس كورونا مازال متواجد حتى لو انخفضت حالات الإصابة به .

وحذر الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من انتشار مايسمى "حقنة البرد" فى الصيدليات، قائلاً: "هناك مسميات لأشياء ما أنزل الله بها من سلطان هذه الحقنة كانت اسمها قديماً " حقنة البرد "، والآن أصبحت تحمل اسم " كوكتيل البرد"، وهى عبارة عن ثلاث حقن مخلوطة ضمن بعضها البعض.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا فى أن مايسمى " كوتيل حقن البرد " هو اختراع من بعض الصيادلة الذين يرتاد مقارهم بعض مرضى البرد، فيقول لهم "العلاج هو كوكتيل البرد".

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن هذا الكوكتيل عبارة عن ثلاثة مركبات خليطة تتكون من مسكن يحمل إسم " ديكلوفيناك الصوديوم" والامر الثانى هو " الكريتزون " وهى المصيبة الكبرى، وثالث المكونات هو "مضاد حيوى مجهول" قائلاً : الكرتيزون مصيبة كبرى والمضاد الحيوى لم نسمع به من قبل لأنه يعطى لمرة واحدة ويدعى أنه يمنح المناعة الكافية ومافيش حاجة فى تاريخ العلم تقول إن هناك ضماد حيوى يمنح كجرعة واحدة ".

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: ليس المفروض حد مصاب بالبرد ياخد هذا المضاد الحيوى ونجنى آثار تعاطى حقنة البرد ليل نهار ونزلة البرد الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية وإذا أخذ المضاد الحيوى يؤخذ كإجراء احتياطى لضمان عدم وجود عدوى بيكتيرية "