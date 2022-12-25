اليوم السابع
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الصحة: عقب السيجارة يستغرق 10 سنوات كى يتحلل ويطلق 4 آلاف مادة كيميائية بالتربة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:09 م
الصحة: عقب السيجارة يستغرق 10 سنوات كى يتحلل ويطلق 4 آلاف مادة كيميائية بالتربة إنفوجراف لوزارة الصحة
كتب ــ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن عقب السيجارة يحتاج إلى 10 سنوات كي يتحلل، مشيرة إلي أنه يحتوى على 4000 مادة يطلقها بعد تحلله فى التربة ما يسبب أضرارا بها.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته وتوجيه المدخن بعدد من النصائح اللازمة للإقلاع عن التدخين للحصول على العلاج فى أقرب مكان.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تهتم بمتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.
 
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 1200 شخص ضمن حملة "صحة الرئة" تحت شعار "معاك للأفضل".
 
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.
 
وأكد أهمية مكافحة التدخين فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، انطلاقا من أن التدخين يعد أحد أسباب التغيرات المناخية، حيث انتشرت فرق الحملة فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمحال التجارية، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من المواطنين، وضيوف مصر الكرام.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن استخدام التبغ يؤثر على التغيرات المناخية، حيث يتم قطع حوالى 600 مليون شجرة كل عام لإنتاج 6 تريليونات سيجارة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن قطع حوالى 600 مليون شجرة كل عام لإنتاج 6 تريليونات سيجارة ينجم عنه وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام.

وكانت وزارة الصحة والسكان  كشفت عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الكرة الأرضية أصبحت أكثر دفئا بمقدار 1.1 درجة مئوية بأواخر القرن التاسع عشر، مشيرة إلى أن ارتفاع الحرارة ما هو إلا بداية لإحداث ضرر بالكوكب .
 

الصحة

التدخين

اعقاب السجائر

الامم المتحدة

التربة



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