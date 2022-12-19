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"الصحة" تكشف الفحوص المقررة بمبادرة صحة الرئة للمواطنين.. التفاصيل

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:00 ص
"الصحة" تكشف الفحوص المقررة بمبادرة صحة الرئة للمواطنين.. التفاصيل صحة الرئة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته وتوجية المدخن بعدد من النصائح اللازمة للإقلاع عن التدخين للحصول على العلاج فى أقرب مكان.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تهتم بمتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الامراض الصدرية على مستوى الجمهورية.
 

 
 
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 1200 شخصًا ضمن حملة "صحة الرئة" تحت شعار "معاك للأفضل".
 
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.
 
وأكد أهمية مكافحة التدخين فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، انطلاقا من أن التدخين يعد أحد أسباب التغيرات المناخية، حيث انتشرت فرق الحملة فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمحال التجارية، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من المواطنين، وضيوف مصر الكرام. 
 

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