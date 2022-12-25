السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
السيطرة على حريق-أرشيفية
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