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السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور

الأحد، 25 ديسمبر 2022 10:10 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

الحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
 

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