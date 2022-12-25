السكة الحديد تشغل عربات ثالثة مكيفة بين محطتى المنيا وسوهاج

كتب ـ سيد الخلفاوى

بدأت السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة (ثالثة مكيفة) بين محطتى المنيا وسوهاج والعكس، وذلك فى إطار حرص وزارة النقل المتمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وبيانات تشغيلها كالتالى:

1- قطار 3500 يقوم من المنيا الساعة 5:10 صباحًا يصل سوهاج الساعة 8:40 صباحًا بتركيب (عدد 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه تهوية ديناميكية + عربة قوى).

خدمة جديدة بعربات درجة (ثالثة مكيفة (2)

خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة

2- قطار 3501 يقوم من سوهاج الساعة 2:30 مساءً يصل المنيا الساعة 6:05 مساءً بتركيب (عدد 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه تهوية ديناميكية + عربة قوى).

خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة

وفى السياق، تنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار فى تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلى باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.

كما يتم تجديد خطوط السكك الحديدية ويمول هذا المكون أعمال تجديد خطوط السكك الحديدية ذات الأولوية بطول 200 كيلو متر فى خط القاهرة - أسوان (149 كيلو مترا على أربعة أقسام من الخط)، وخط بنها - بورسعيد، والإشراف على هذه الأعمال، كذلك تحديث ممارسات الإدارة والتشغيل، ويتم توجيه الأنشطة التى تتم فى إطار هذا المكون التى تقوم بتمويلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو وضع وترسيخ التغييرات فى الممارسات الإدارية وممارسات الموظفين بما يعكس إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للهيئة.