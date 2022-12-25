"التموين" تضبط 2029 قضية متنوعة خلال حملات رقابية على الأسواق

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

واصلت الإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (2029) قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط (7) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (11,585 طن أرز أبيض "عينى")، (18) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (8,664 طن أرز أبيض "عينى")، (5) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (108,785 طن أرز شعير "عينى")، (17) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (35,343 طن أرز شعير "مستندى") ، (2) قضية غش أعلاف "غير صالحة للاستخدام" بمضبوطات بلغت (3,750 طن أعلاف حيوانية "عينى")

وأسفرت الجهود عن ضبط (10) قضايا أعلاف وأسمدة زراعية "غش - مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (355٬7 طن أعلاف حيوانية ودواجن "عينى" - 8 طن أسمدة زراعية "عينى" - 3010 عبوة مبيدات وخصبات زراعية "عينى" - 1292 لتر مخصبات زراعية "عينى")، كذا ضبط قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (17 طن دقيق أبيض " عينى" - 1,685 طن "سكر -مكرونة") وكذا ضبط (745) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (10 طن مواد بناء "أسمنت" -6,350 طن دقيق أبيض "عينى" – 8 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" –7443 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (978) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (6 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 217 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 167 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 588 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (4,400 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 100 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى") وكذا ضبط (29) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (7,500 طن "سكر تموينى" – 4140 لتر مواد بترولية " سولار - بنزين" – 1229 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (229,412 طن "مستندى – عينى") أبرزها (4,400 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 23,350 طن دقيق أبيض "عينى" – 20,249 طن أرز أبيض "عينى" - 108,785 طن أرز شعير "عينى" – 35,343 طن أرز شعير "مستندى" - 9,685 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 7,500 طن "سكر تموينى" - 4140 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين" - 1229 إسطوانة بوتاجاز - 7443 عبوة سجائر - 359.450 طن أعلاف حيوانية وداجنة "عينى" - 8 طن أسمدة زراعية "عينى" - 3010 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية "عينى" - 1292 لتر مخصبات زراعية "عينى" - 10 طن أسمنت) .

وأثمرت الجهود عن ضبط (مالك مخزن دقيق "بدون ترخيص" - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (15 طن "دقيق أبيض") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مركز تعبئة مواد غذائية - بمحافظة أسوان)، وبحوزته كمية قدرها (9 طن "سكر تموينى مدعم") تم تجميعها بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

ونجحت الجهود في ضبط (صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة دمياط) وبحوزته كمية قدرها (8,500 طن "أرز أبيض") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (قائد سيارة – حال سيرها بمحافظة الجيزة) ، محمله بكمية قدرها (7,250 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات البوتاجاز - بمحافظة القليوبية) لتجميعه (355 إسطوانة بوتاجاز مختلفة الأحجام) قام المذكور بتجميعها والتصرف فيها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر .

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (22) قضية بمضبوطات بلغت (144,119 طن أرز شعير "مستندى – عينى")، وضبط (المدير المسئول عن مفرمة لإنتاج وتصنيع مصنعات اللحوم "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (3,525 طن "كبدة مجمدة - مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مفرمة لإنتاج وتصنيع مصنعات اللحوم "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (2,925 طن "كبدة مجمدة - مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"- بمحافظة الشرقية)، وبحوزته كمية قدرها (10 طن "ملح طعام - خل طعام - بودرة كاكاو") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع الأسلاك الكهربائية "بدون ترخيص"- بمحافظة القليوبية)، وبحوزته كمية قدرها (2 طن "نحاس خام – 2 طن بلاستيك – 30000 متر سلك كهربائى - 10000 قطعة ملصق") مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومدون عليها بيانات لعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (35) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (8123 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).