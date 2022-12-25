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الأوقاف تعلن إطلاق برنامج تلاوات لكبار القراء المعتمدين فى رمضان

الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:11 ص
الأوقاف تعلن إطلاق برنامج تلاوات لكبار القراء المعتمدين فى رمضان مقارئ القرآن الكريم فى المساجد
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق برنامج تلاوات بالمساجد الكبرى لكبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقراء السورة المعتمدين بالأوقاف، مع فتح الباب لشيوخ وأعضاء المقارئ من أصحاب الصوت الحسن من غير الأئمة الراغبين فى المشاركة فى قراءة السورة فى رمضان (قرآن الجمعة، وقرآن العصر، وقرآن السهرة)، وذلك بالمساجد الكبرى وفق الخطة التى سيتم اعتمادها لكل مديرية، فعلى الراغبين التقدم خلال أسبوع من تاريخه، ضمن العديد من الأنشطة لتلاوة وتفسير وخدمة القرآن الكريم كالتوسع فى المقارئ القرآنية للأئمة والجمهور وكبار القراء.
 
وفى سياق متصل، وفى إطار الدور الريادى التى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى، شهدت مجالس الافتاء بالمساجد الكبرى إقبالا متميزًا، حيث واصل العلماء والأئمة المتميزون والواعظات المتميزات رسالتهم فى الفتوى بالمساجد الكبرى بعد صلاة المغرب.
 
وأكدت وزارة الأوقاف، أن مجالس الإفتاء تراعى التيسير فى الفتاوى وتيسر معرفة الأحكام من علماء متخصصين وأئمة وواعظات متميزات، كما عقدت وزارة الأوقاف، مقارئ السيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات (الغربية - المنوفية - القاهرة، برئاسة شيخات مقارئ.
 
وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، عودة موائد الإفطار في شهر رمضان المقبل قائلا: "عمار يا مساجد مصر .. ورمضان بجميع شعائره التراويح والتهجد والاعتكاف فضلا عن تكثيف دروس العلم والمقارئ القرآنية والابتهالات الدينية وموائد الإفطار".
 
وأعلن الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، السماح بإقامة الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى، ضمن استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان، وناقش القطاع الديني بوزارة الأوقاف اليوم السبت خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك 1444هــ.
 
وأكد عبد المجيد، في بيان اليوم، أن هناك خطة غير مسبوقة في الإعداد للشهر الكريم، من خلال تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، مع تكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى.
 
وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم: "كما تم تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم في إطار مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، على أن توزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ ".

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