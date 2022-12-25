اليوم السابع
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أول مقرأة مجودة لكبار قراء القرآن الكريم بمسجد الحسين اليوم

الأحد، 25 ديسمبر 2022 06:00 ص
أول مقرأة مجودة لكبار قراء القرآن الكريم بمسجد الحسين اليوم مسجد الحسين
كتب ـ على عبد الرحمن

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تعقد وزارة الأوقاف، اليوم السبت، أول ختمة مجودة للقرآن الكريم، وذلك بمسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" بالقاهرة بمشاركة عدد من أعلام قراء القرآن الكريم، برئاسة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وعضوية كل من القراء: "القارئ الشيخ طه النعمانى، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحى عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ محمود الطوخي".

واستحدثت وزارة الأوقاف، خلال 2022، عددًا من الأنشطة القرآنية بالمساجد أبرزها، إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش)، وإطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص)، وإطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة).

كما تم إطلاق مقرأة الأئمة القراء، وإطلاق ( 2864 ) مقرأة للجمهور، إطلاق (18) مجلسًا للإقراء على كبار القراء، إطلاق (36) مقرأة للسيدات، إطلاق 5 مقارئ نموذجية للواعظات المتقنات، إطلاق (25) مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة، عودة العمل بــ(836) مقرأة جديدة للأئمة، وبلغ عدد أعضائها (7298) عضوًا".

وكان الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب القراء، أكد في مقرأة سابقة لكبار قراء القرآن الكريم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، ويتَدَارسُونَه بيْنَهُم، إِلاَّ نَزَلتْ علَيهم السَّكِينَة، وغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَة، وَحَفَّتْهُم الملائِكَةُ، وذَكَرهُمْ اللَّه فيِمنْ عِنده"، مضيفا "سائلا الله (تبارك وتعالى) أن يرزقنا فضل المجلس المبارك، وأن يبارك فى من سن هذه السنة المباركة، وأن يمده الله بمدده وأن يحفظه بحفظه، وأن يرعاه برعايته لاهتمامه بنشر القرآن الكريم داخل مصر وخارجها"، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تبذل كل جهد لنشر القرآن الكريم داخل مصر وخارجها وخدمة القرآن الكريم وأهله.

 


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