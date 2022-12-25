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الأرصاد: الأجواء بالإسكندرية غدا أفضل من اليوم.. ويجب ارتداء الملابس الشتوية

الأحد، 25 ديسمبر 2022 07:33 م
الأرصاد: الأجواء بالإسكندرية غدا أفضل من اليوم.. ويجب ارتداء الملابس الشتوية جانب من المداخلة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور محمود شاهين مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن الأجواء تسير حسب التوقعات في بداية الأمطار في فصل الشتاء، موضحا أنه نتيجة التواصل مع المحافظات المعنية بسقوط الأمطار لم تحدث أزمات، وعلى رأسهم محافظة الإسكندرية
 
وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الإسكندرية تشهد منذ 3 أيام أمطار متقطعة، من متوسطة وفوق المتوسطة، ولا أزمات أو مشكلات نتيجة التعامل مع كميات الأمطار التي تنزل، وخلال الأيام المقبلة ستكون الأمور أكثر تحسنا، وغدا ستكون الأجواء أفضل بشكل كبير خاصة على الإسكندرية ومحافظات الوجه البحرى. 
 
وأكد مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن المرتفع السيبيرى يؤثر على المناطق الشرقية أكثر من الغربية غدا، فكميات الأمطار التى تسقط على الإسكندرية غدا أقل من التى سقطت اليوم.
 
وأشار الدكتور محمود شاهين، إلى أن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 19 درجة على الوجه البحري، و19 أو 18 على السواحل الشمالية، و21 و22 درجة بالمناطق الجنوبية، وفترات الليل ستصل إلى 13 و14 درجة، والصباح المبكر من 16 لـ 17 درجة، مؤكدا أنه من الضرورة ارتداء الملابس الشتوية، منوها بضرورة تجنب الأماكن التي بها كهرباء. 
 
 

الأرصاد

الطقس

الامطار

الحياه اليوم

الاسكندريه



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