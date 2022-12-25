افتتاح معرض للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نظم مجلس مدينة العريش ومديرية التموين والغرفة التجارية بشمال سيناء، معرضا للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة فى مدينة العريش بالتعاون مع تجار الجملة، بدءا من اليوم الأحد استقبال المواطنين للتزود بإحتياجاتهم بسعر مخفض.

واعلن مجلس مدينة العريش، أن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تفقد أعمال معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة والتي توفرها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، رافقه اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش وقيادات التموين والغرفة التجارية.

وقال محافظ شمال سيناء، إن المعرض قام في إطار التعاون بين مجلس المدينة ومديرية التموين والغرفة التجارية لكبار تجار الجملة، وتتوافر فيه كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل ما بين 20 إلى 25%.

أضاف أنه سيتم ضخ كميات كافية من السلع الأساسية، بخاصة اللحوم البلدي والأرز والسكر ومكرونه والزيوت وتلبية احتياجات جميع المترددين على المعرض بشكل دائم طوال اليوم،بالإضافة إلى عدد من السلع والمواد الغذائية الأخرى التي تحتاجها الأسرة في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار .

ووجه محافظ شمال سيناء بافتتاح مزيد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة بمختلف المراكز والأحياء والقرى، لبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة كسر الغلاء والاحتكار بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومنع احتكار السلع الغذائية، ومحاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل بعض التجار .

وسبق وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء فى بيان، أنه تنفيذا لتوجيهات أمانى رسلان مدير عام المديرية، بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الاسواق والمخابز والمحال التجارية قامت حملات تموينية مكبرة صباحية ومسائية بمعرفة ادارة الرقابة التموينية على الأسواق، للتأكد من جودة المعروض من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، وكذلك الإعلان عن الأسعار وتم تحرير محاضر تموينية للمخالفين.

كما تابعت لجنة تموينية صرف المقررات بمركز بئر العبد وتشكلت اللجنة برئاسة سالمان عياط مدير إدارة تموين بئرالعبد ومفتشى الإدارة، وقامت متابعة الأرصدة ومراجعة أوجه الصرف للمواطنين طبقا للحصص المقررة.

ويتم تلقى شكاوى المواطنين بشمال سيناء على رقم خدمة الخط الساخن 114، وغرف عمليات المحافظة 0683327052 ـ 0683323014 .