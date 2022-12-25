اعتقال 5 أشخاص فى حادث إطلاق نار بولاية مينيسوتا الأمريكية

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اعتقلت الشرطة الأمريكية 5 أشخاص بعد حادث إطلاق نار استهدف رجلًا يبلغ من العمر 19 عامًا في مركز "مول أمريكا" التجاري بولاية مينيسوتا، مما أدى إلى إغلاق المركز في صباح اليوم الأحد.

وقال رئيس شرطة مدينة "بلومنجتون" التابعة للولاية، بوكر هودجز- في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية- إن الاعتقالات الأخيرة مرتبطة بحادث إطلاق النار الذي وقع ليلة أمس الأول في ضاحية بلومنجتون، مؤكدا أنهم سيواجهون جميعًا تهم القتل.

وأضاف أن المشتبه بهم هما رجلين يبلغان من العمر 18 عامًا، وثلاثة آخرين يبلغون من العمر 17 عامًا، وقد تم احتجازهم في الصباح في منزل بالقرب من بلدة سانت لويس بارك من قبل ضباط مختصين.

من جانبه، قال حاكم مينيسوتا تيم فالز- في تغريده نشرها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- إن إطلاق النار على المركز التجاري"غير مقبول على الإطلاق، ونحن سنظل على اتصال بالمسئولين المحليين لتقديم الدعم والموارد التي يحتاجون إليها".