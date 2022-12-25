اليوم السابع
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استقرار الخضراوات فى الأسواق.. كيلو البطاطس من 4 إلى 7.5 جنيه

الأحد، 25 ديسمبر 2022 06:00 ص
استقرار الخضراوات فى الأسواق.. كيلو البطاطس من 4 إلى 7.5 جنيه بطاطس - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تواصل أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد استقرار أغلب الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5 إلى 5 جنيهات والبطاطس 4 إلى 7.5 جنيه والبصل 3 إلى 4.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 5.5 إلى 7 جنيهات، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.
 
وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 5 إلى 7 جنيها والباذنجان البلدي 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومي 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الأبيض 3.5 و5 جنيهات والفلفل الرومى 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيها.
 
وفي سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 10 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 5 جنيهات للصوب والخيار البلدي 3.5 إلى 4.5 جنيهات والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.
 
وبلغ سعر الثوم، من 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيهات والكابوتشي 5 إلى 8 جنيهات والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.



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